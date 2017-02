Neues bei Raufaser

Die Fristen sind bald um, jetzt muss sie aber bald stehen: die Hausarbeit. Was hilft da besser, in die Tasten zu hauen, als ein Eimer knallharter Musik? Und da man in dem ganzen Recherche-Stress schon mal den Anschluss verliert, stellen euch Sonia und Oli die neusten Tracks vor, die der Metal-Markt zu bieten hat. Zur Krönung des Abends wird auch noch der erste Release von THE LEGION:GHOST vorgestellt. Die neuen Sternchen am Modern Metal-Himmel hauen mit ihrem Debüt erstmal ordentlich auf die Fresse, und klingen dabei schon ganz wie die großen. Also, zur Entspannung oder zur Motivation um 21 Uhr einschalten und berauschen lassen!