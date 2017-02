Programmkino Lichtblick zeigt „Shame”

Am Montag, den 11. Juli, zeigt Lichtblick mit Steve McQueens „Shame“ aus dem Jahre 2011 den letzten regulären Film der aktuellen Programmreihe „Objekte der Begierde – Sex auf der Leinwand“. Das kraftvolle Psychogramm mit Michael Fassbender in der Hauptrolle schildert eindrücklich die Leiden der Sexsucht.

Los geht’s um 20:30 Uhr im Cineplex.

Brandons Leben hat nach außen hin den schönen Schein eines modernen, erfolgreichen, sexuell aktiven New Yorkers in seinen besten Jahren. Doch innerlich ist Brandon zerrissen, unfähig zur Bindung und Intimität, einsam, leer und getrieben von seiner Sexsucht. Plötzlich platzt seine Schwester Sissy, eine mäßig erfolgreiche Sängerin, in sein spärlich eingerichtetes Appartement und stört seinen geregelten Tagesablauf. Auch sie verzweifelt am Leben. Mit seinem zweiten Langspielfilm Shame ist Oscar-Preisträger Steve McQueen ein stilles, kraftvolles Psychogramm gelungen. Viel gelobt und mehrfach ausgezeichnet wurde Fassbenders Schauspielleistung.

Großbritannien 2011

R:egie: Steve McQueen

Darsteller: Michael Fassbender, Carey Mulligan

FSK 16

101 Minuten

Englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln DCP