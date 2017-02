Programmkino Lichtblick präsentiert die 12. Studifilmnacht Paderborn

Für die Studifilmnacht hat Lichtblick Studentinnen und Studenten aus Paderborn und Umgebung aufgerufen, selbstgedrehte Kurzfilme einzureichen, um diese auf der Kinoleinwand der Öffentlichkeit zu präsentieren. In diesem Jahr gibt es neben studentischen Arbeiten der Uni Paderborn, Filme von der Hochschule Ostwestfalen Lippe in Lemgo, der Uni Münster, der FH Münster sowie der Kunstakademie Münster im Programm. Das Angebot reicht sowohl Spiel- und Dokumentarfilme als auch Animations- und Experimentalfilme vertreten. Auch ein Musikvideo ist in diesem Jahr wieder dabei. Thematische Schwerpunkte bilden in diesem Jahr sowohl humorvoll witzige Alltagsmomente, als auch experimentelle Arbeiten, die bewusst nicht die Konventionen befolgen und Irritationen hervorrufen wollen. Das bunte Programm ist ein Ausdruck von der Kreativität der jungen Filmemacher. Die Filmlängen reichen von knapp zwei bis 14 Minuten.

Die besten Filme am Abend dürfen sich auf attraktive Preise freuen. Wie in den vergangenen Jahren darf auch dieses Jahr wieder jeder Zuschauer die Filme bewerten und somit den Paderborn-überzeugt- Publikumspreis festlegen. Daneben entscheidet eine Jury über einen zweiten Preis. Für die Jury konnten in diesem Jahr Dr. Andrea Nolte vom Institut für Medienwissenschaften an der Universität Paderborn, Antje Lossin vom aka-Filmclub der Universität Freiburg sowie der Regisseur und Schauspieler Simon Steinhorst gewonnen werden. Steinhorst wurde in diesem Jahr mit seinem Kurzfilm „Ein Aus Weg“ bei den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen ausgezeichnet und ist schauspielerisch durch seine Rolle des Robin in Jan Böhmermanns #Verafake im Neo Magazin Royale medial in Erscheinung getreten.

Die Preise für den Publikums- und den Jury-Preis werden in diesem Jahr von Paderborn überzeugt, dem Cinestrange Filmfestival, der Filmwerkstatt Münster, dem Schüren-Verlag sowie dem DVD-Label Koch Media gesponsert.

Karten für die 12. Studifilmnacht gibt es im Cineplex Paderborn: Vorverkauf: 5,50€; Abendkasse: 6,50€

12. Studifilmnacht Paderborn

Dienstag, 19. Juli 2016

Beginn: 20 Uhr

Cineplex Paderborn

Veranstalter: Programmkino Lichtblick e.V.

Weitere Infos und das Programm unter www.studifilmnacht-paderborn.de