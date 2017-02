WortDrauf! – 29.06.2016 – Return of the Dogg

Heute Abend haben wir so einiges vorbereitet. In der ersten Stunde gibt es unter anderem neues von Megaloh. Und zwar sein neues Mixtape, das den Titel „Auf Ewig 3“ trägt. In der zweiten Stunde haben wir dann exklusiv für Euch das neue Album von Westcoast-Legende Snoop Dogg, welches sich mit dem erfrischenden Titel „Coolaid“ trägt. Der Doggfather hat das Album mit den Worten „Gangsta rap is back!“ angekündigt. Ob er dieses Versprechen halten kann erfahrt Ihr heute Abend. Außerdem haben wir dann noch neuer Musik von Game(Streets of Compton) und auch das aktuelle Album von YG(Still Brazy).

WortDrauf!: Jeden Mittwoch von 20-22 Uhr